ВСУ повредили детский сад и Ж/Д полотно в Макеевке

Аварийный службы уже восстанавливают железную дорогу в Макеевке, поврежденную обстрелом ВСУ (архивное фото). Фото: ДАН

В результате обстрела поселка Криничная в Советском районе Макеевки повреждено здание детского сада и железнодорожное полотно. Об этом заявил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров. По его словам, службы уже начали восстановление железной дороги.

— По уточненной информации, в результате обстрела в пгт Криничная получил повреждения детский садик (пострадало остекление 20 оконных блоков). Зафиксировано повреждение железнодорожного полотна. Движение подвижного состава временно приостановлено. Ремонтные службы производят восстановление железной дороги, — отметил мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что ВСУ выпустили по поселку в Советском районе Макеевки три артиллерийских снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков в Орловке.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании снаряда ВСУ в район магазина «Изумруд»

Алексей Кулемзин призвал дончан не покидать убежищ (подробнее)