Ректор ДонНУЭТ заявила, что при пожаре сгорели документы абитуриентов вуза

Первый корпус ДонНУЭТ загорелся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фото: Иван ЖИЛЯК
При пожаре в первом корпусе Донецкого национального университета экономики и торговли им. Туган-Барановского частично повреждены документы приемной комиссии, в том числе аттестаты и дипломы абитуриентов. Огонь не повредил дипломы выпускников. Документы восстановят профильные ведомства без участия родителей и абитуриентов. Об этом рассказал ректор ДонНУЭТ Светлана Дрожжина.
— Огнем частично повреждены документы приемной комиссии, в том числе аттестаты и дипломы абитуриентов. Минобразования ДНР перевыпустит школьные аттестаты и дипломы о среднем профессиональном образовании. Минобранауки РФ отпечатает дипломы бакалавров, подавших заявление на поступление в магистратуру, — заявила ректор.
Светлана Дрожжина подчеркнула, что хранившиеся в вузе дипломы выпускников уцелели.
— Согласно закону, их смогут забрать сами выпускники (лично) или представители выпускников при предъявлении нотариально заверенной доверенности. Несмотря на разрушения, оставшиеся площади вуза позволяют разместить всех студентов в случае возобновления очных занятий, — рассказала глава вуза.
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