Ректор ДонНУЭТ заявила, что при пожаре сгорели документы абитуриентов вуза

Первый корпус ДонНУЭТ загорелся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

При пожаре в первом корпусе Донецкого национального университета экономики и торговли им. Туган-Барановского частично повреждены документы приемной комиссии, в том числе аттестаты и дипломы абитуриентов. Огонь не повредил дипломы выпускников. Документы восстановят профильные ведомства без участия родителей и абитуриентов. Об этом рассказал ректор ДонНУЭТ Светлана Дрожжина.

— Огнем частично повреждены документы приемной комиссии, в том числе аттестаты и дипломы абитуриентов. Минобразования ДНР перевыпустит школьные аттестаты и дипломы о среднем профессиональном образовании. Минобранауки РФ отпечатает дипломы бакалавров, подавших заявление на поступление в магистратуру, — заявила ректор.

Светлана Дрожжина подчеркнула, что хранившиеся в вузе дипломы выпускников уцелели.

— Согласно закону, их смогут забрать сами выпускники (лично) или представители выпускников при предъявлении нотариально заверенной доверенности. Несмотря на разрушения, оставшиеся площади вуза позволяют разместить всех студентов в случае возобновления очных занятий, — рассказала глава вуза.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дипломы выпускников ДонНУЭТ, сгоревшие при обстреле вуза со стороны ВСУ 5 августа, будут восстановлены

Преподавателям и студентам подвергшегося обстрелу Донецкого вуза окажет всю необходимую помощь Минобрнауки России (подробнее)