Флаг ДНР впервые водрузили на вершину горы Арарат

Флаг ДНР на вершину Арарата водрузили в Международный день альпинизма. Фото: Толстыкина/ТГ

В Международный день альпинизма на вершину горы Арарат подняли флаг Донецкой Народной Республики. Флаг региона водрузили на высоте 5165 метров над уровнем моря. Об этом рассказала заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— Сегодня в Международный день альпинизма флаг Донецкой Народной Республики был впервые поднят на вершину горы Арарат. Альпинисты Олег Палий и Ольга Овчаренко водрузили флаг нашей Республики на высоте 5165 метров, — заявила вице-премьер.

Напомним, что 28 августа 2022 года 26-метровый флаг Донецкой Народной Республики развернули в горах Сочи. Таким образом учителя из Республики и освобожденных территорий поздравили Донецк с Днем города. Флаг Республики также побывал в космосе — его нанесли на ракету-носитель «Союз-2.1а», которая покинула атмосферу планеты с космодрома «Байконур» в Казахстане.

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