Среди пострадавших при обстреле ВСУ Донецка два сотрудника РЭС

В результате обстрела пострадали два сотрудника Октябрьского РЭС (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские боевики обстреляли территорию Октябрьского РЭС в Донецке. В результате украинской агрессии ранения получили два сотрудника организации — электромонтер распределительной сети и водитель оперативно-выездной бригады. Пострадавшим оказали медпомощь и госпитализировали. Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

— Ранения получили два его сотрудника – электромонтер распределительной сети и водитель оперативно-выездной бригады. Сотрудникам Октябрьского РЭС, в зоне ответственности которых находится постоянно обстреливаемые Кировский район Донецка и село Веселое, ежедневно приходится работать в чрезвычайно опасных условиях. Однако сегодня вражеский огонь настиг их на территории родного предприятия, — отметили в Минугля.

В ведомстве добавили, что в результате обстрела украинских войск были повреждены машина бригады ОВБ и бурильно-крановый механизм. С помощью этой техники энергетики устраняют аварии и возвращают свет жителям Донецка.

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