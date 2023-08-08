«Справедливая Россия» поддержала кандидатуру Дениса Пушилина на выборы

СРЗП поддержала выдвижение Дениса Пушилина на пост Главы ДНР. Фото: АГ ДНР

Российская политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» поддержала кандидатуру Дениса Пушилина на пост Главы Донецкой Народной Республики. Представители партии уверены, что под руководством Дениса Пушилина в Республике будут организованы и пройдут достойно выборы президента в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе СРЗП.

— На предстоящих в сентябре 2023 года непрямых выборах высших должностных лиц субъектов, вошедших в состав Российской Федерации в сентябре 2022 года, в целях консолидации всех здравых общественно-политических сил в новых регионах РФ партией принято решение поддержать кандидатуры исполняющих обязанности Глав новых регионов, назначенных Президентом РФ, — отметили в партии. — Все они в самый сложный и ответственный момент были со своим народом, не побоялись и возглавили в своих регионах движение навстречу России, организовали и провели исторически важные референдумы о вхождении в состав нашей страны.

Напомним, что ранее Генсовет «Единой России» выдвинул Дениса Пушилина на должность Главы ДНР. В партии отметили, что у него есть опыт управления Республикой в условиях постоянных боевых действий.

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