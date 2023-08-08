В ДНР из-за полива жителями приусадебных участков участились перебои с подачей воды в многоэтажных домах

Из-за полива огородов в населенных пунктах Республики участились перебои с централизованным водоснабжением Фото: Мария ЛЕНЦ

В Донецкой Народной Республике из-за полива жителями приусадебных участков участились перебои с подачей воды в многоэтажных домах. Об этом сообщили в ГУП ДНР «Вода Донбасса».

Там обратились к населению с призывом рационально подходить к расходованию воды, дефицит которой Республика ощущает уже долгое время. Тем более, что из-за ее нехватки предприятию пришлось задействовать все производственные мощности, чтобы обеспечить людей питьевой водой.

- Из-за нерационального использования подаваемой воды для полива приусадебных участков, происходит ухудшение гидравлических параметров и снижение давления в сети. В связи с этим в населенных пунктах участились перебои с централизованным водоснабжением, преимущественно на верхних этажах многоэтажных домов, - заявили в компании.

Специалисты «Воды Донбасса» призвали людей к совестливости.

- Помните: нерационально используя водопроводную воду для полива приусадебных участков - ваши соседи остаются без питьевой воды! - подчеркнули там.

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