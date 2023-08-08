Специалисты из Бурятии капитально отремонтировали насосную станцию в Старобешевском районе ДНР

Бесперебойную подачу воды обеспечили для более чем 12 тысяч потребителей Старобешевского района. Фото: Минстрой ДНР

Республика Бурятия в подшефном ей Старобешевском районе ДНР капитально отремонтировала водопроводную насосную станцию, обеспечивающую водой город Комсомольское и три села района. Об этом сообщили в ГУП ДНР «Вода Донбасса».

Там уточнили, что бурятские специалисты демонтировали на объекте полуторатонные опорные конструкции, заменили трубы, задвижки, пять центробежных насосов с электродвигателем и смонтировали фундамент площадью в 14,4 квадратных метра. В работах участвовали восемь человек.

- Капитальный ремонт водопроводной насосной станции позволил обеспечить бесперебойное водоснабжение более 12 тысяч потребителей Старобешевского района, - заявили на предприятии.

Сообщается также, что благодаря помощи бурятов был капитально отремонтирован водовод Кипучая Криница-Старобешево. Строители проложили там трубопровод диаметром 530 мм общей протяженностью 10 километров.

Тем временем в ДНР разработали проект по очистке шахтных вод для налаживания водоснабжения в Снежном. Новый комплекс по использованию шахтных вод покроет около 90% потребности населения города в воде.

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