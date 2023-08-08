Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 августа 2023 11:12

На Донецком направлении российские войска отразили 18 атак ВСУ

За сутки российские войска уничтожили до 210 украинских военнослужащих на Донецком направлении
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» за прошлые сутки отразила 18 атак противника на Донецком направлении. В ходе этих безуспешных наступательных действий украинская сторона потеряла до 210 человек личного состава. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, украинская сторона на данном направлении потеряла один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30. Также в районах населенных пунктов Курдюмовка и Северск российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские войска ежедневно уничтожают технику ВСУ под Артемовском

На Артемовском направлении ВСУ ежедневно теряют бронетехнику и личный состав (подробнее)