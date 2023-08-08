На Донецком направлении российские войска отразили 18 атак ВСУ

ВС РФ отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» за прошлые сутки отразила 18 атак противника на Донецком направлении. В ходе этих безуспешных наступательных действий украинская сторона потеряла до 210 человек личного состава. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, украинская сторона на данном направлении потеряла один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30. Также в районах населенных пунктов Курдюмовка и Северск российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

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