В Донецке провели очередной осмотр состояния общественного транспорта на автостанции «Центр»

В столице ДНР снова проверили санитарно-техническое состояние общественного транспорта. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке провели очередной рейд по проверке состояния общественного транспорта. В этот раз осмотр машин прошел на диспетчерской станции «Центр». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в проведении рейда участвовали представители мэрии и Госавтоинспекции. Всего они осмотрели 22 маршрутных автобуса.

- Очередной осмотр санитарно-технического состояния общественного транспорта состоялся сегодня на диспетчерской станции «Центр». Сотрудники городской администрации совместно с госавтоинспекцией провели проверку 22 единицы транспорта, - проинформировал градоначальник, добавив, что о результатах проверки сообщил начальник отдела транспорта администрации города Донецка Андрей Науменко.

Напомним, ранее врио Главы Главы ДНР Денис Пушилин поручил рассмотреть возможность продления графика работы четырех маршрутов в Донецке. Он подчеркнул, что в Республике продолжатся проверки пассажирского транспорта.

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