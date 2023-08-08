Специалисты из Сахалинской области устанавливают детскую площадку в центре Шахтерска

В центре Шахтерска устанавливают детскую площадку. Фото: Администрация города Шахтерска

Строители из Сахалинской области устанавливают детскую площадку в центре Шахтерска. Сейчас регион-шеф заливает бетонное основание площадки. Весь этап работ планируют завершить за несколько дней. Об этом сообщает администрация города Шахтерска.

- Специалисты Сахалинской области заливают бетонное основание площадки резиновой основой. Этот этап работ займет два дня. Когда резиновое покрытие высохнет, маленькие жители Шахтерска смогут на ней играть, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что специалисты из шеф-региона творчески подходят к решению поставленной задачи. Строители планируют дополнительно поставить фигурки, чтобы на площадке было красиво.

Напомним, что специалисты из Сахалинской области за год отремонтировали более 100 объектов в Шахтерске. Регион-шеф потратил на восстановления города более 265 миллионов рублей. На эти деньги в средних школах №1 и №18 провели капитальный ремонт, а в детском саду №4 заменили кровлю.

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