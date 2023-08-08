Школьники из Ясиноватой отправились на отдых в детский лагерь «Артек» на южный берег Крыма

Ребятам пожелали новых знакомств, положительных эмоций и ярких впечатлений от поездки. Фото: ТГ/Шевченко

Школьники из Ясиноватой отправились отдохнуть в детский лагерь «Артек» на южный берег Крыма. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что оздоровиться на Черноморском побережье смогут учащиеся школ города Ясиноватая, а также дети участников СВО.

- Сегодня учащиеся школ города Ясиноватая, дети участников специальной военной операции, отправились на отдых и оздоровление в Международный детский центр «Артек», Республика Крым. Желаем ребятам новых знакомств, положительных эмоций, ярких впечатлений! - написал градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что триста школьников из прифронтовой Ясиноватой этим летом отправятся на отдых в Анапу. Власти разработали стратегию по отдыху и обучению детей за пределами обстреливаемого города.

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