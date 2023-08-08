Котельная и многоквартирные жилые дома повреждены обстрелом ВСУ в Куйбышевском районе Донецка

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка, проспект Кремлевский. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка были повреждены многоквартирные дома и котельная. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что под прицельным огнем украинской артиллерии оказался поселок Октябрьский рудник, где и были зафиксированы попадания.

- В результате обстрела поселка Октябрьский рудник Куйбышевского района повреждения получили многоквартирные жилые дома по проспекту Кремлевскому, а также котельная и колодец водоснабжения, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка ранним утром 8 августа. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, один из украинских снарядов попал в частный дом, в результате чего произошло возгорание. Инцидент зафиксирован по улице Краснопартизанская.

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