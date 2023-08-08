Девять школ отремонтируют к новому учебному году в Першотравневом районе ДНР

К 1 сентября в Першотравневом районе ДНР отремонтируют девять школ (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Першотравневом районе Донецкой Народной Республики планируют закончить капитальный ремонт в девяти школах к новому учебному году. Строители собираются завершить работы до середины августа. Об этом ДАН сообщил глава администрации района Борис Трима.

- Школы тоже стоит задача до 18–20 августа сделать. У нас практически все школы в ремонте, часть работ начали делать в прошлом году и продолжили в этом. Будем переводить порядка шести котельных с твердого топлива на газ в школах и двух детских садах, - отметил глава района.

Борис Трима добавил, что строители закончили ремонт в двух Мангушских школах № 1 и 2. Теперь специалистам предстоит отремонтировать еще девять образовательных учреждений.

Напомним, что восстановлением ДНР занимаются более 30 тысяч специалистов и три тысячи спецтехники. Сейчас шеф-регионы в преддверии начала учебного года бросили все силы на ремонт объектов образования.

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