Для студентов Высшего металлургического профессионального училища Мариуполя передали гуманитарную помощь

В доставке гуманитарного груза помогут участники «Волонтерской Роты Боевого Братства». Фото: Волонтерская Рота

Для студентов Мариуполя передали гуманитарную помощь. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что организовали сбор жители северной столицы России. К оказанию помощи мариупольцам там присоединились не только волонтеры, врачи, педагоги, но также большое количество самых разных организаций. В том числе техникум энергомашиностроения и металлообработки Санкт-Петербурга.

- Учащиеся колледжа, их родители и педагоги собрали для студентов Высшего металлургического профессионального училища Мариуполя продукты, одежду, сварочный аппарат, инструменты, канцелярию и принтер, - рассказали в мэрии.

Как пояснили в самой образовательной организации Петербурга, мариупольцам постарались оказать посильную помощь.

- Получилось, наверное, не очень много, но от всей души, - отметили там.

Сообщается также, что в доставке гуманитарного груза петербуржцам помогут участники «Волонтерской Роты Боевого Братства».

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