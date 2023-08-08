Специалисты из Санкт-Петербурга благоустраивают территории отремонтированных домов в Мариуполе

Подрядчики укладывают асфальт у подъездов и приводят в порядок детские площадки. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе благоустраивают территории возле отремонтированных домов. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что сейчас специалисты из Санкт-Петербурга завершают ремонт дорожного полотна вблизи отремонтированных высоток по проспекту Ленина. Кроме того, они приводят в порядок детские площадки.

- Специалисты подрядной организации ООО «Невское РЭУ» укладывают асфальт у подъездов жителей Мариуполя, на детской площадке и вблизи восстановленных домов, а также устанавливают малые архитектурные формы, - пояснили в мэрии.

Сообщается, что к этой работе привлечены 80 человек и 7 единиц спецтехники.

Напомним, ранее сообщалось, что более 100 волонтеров «Молодой гвардии Единой России» ежедневно помогают благоустраивать Мариуполь. Активисты МГЕР и Волонтерской роты готовят школы Мариуполя к 1 сентября, облагораживают город и разгружают стройматериалы.

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