Грозный и Мариуполь подписали Соглашение о сотрудничестве и побратимстве. Фото: Моргун/ТГ

Грозный и Мариуполь подписали Соглашение о сотрудничестве и побратимстве. Теперь, между двумя городами будет тесное взаимодействие по множеству разных вопросов, в том числе и в развитии экономических и культурных связей. Об этом сообщает глава города Мариуполя Олег Моргун.

- Соглашение подписали в присутствии почетных гостей. На торжественной церемонии присутствовали Председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев и Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев, - написал в телеграм-канале мэр города.

Олег Моргун отметил, что во время визита гостям продемонстрировали знаковые городские объекты строительства. Вместе с мэром города Грозного Кадыровым Хас-Магомед Шахмомедовичем обменялись крепким рукопожатием, договорись о тесном взаимодействии и развитии дальнейших социально-экономических связей.

- В знаковый для Мариуполя день также приняли участие в открытии мемориальных плит в память о героически погибшему 10 марта 2022 года генерал-майору Фролову Владимиру Петровичу (позывной Шаман) и сотрудникам заводоуправления металлургического комбината им. Ильича, павшим за свободу в годы Великой Отечественной войны, - добавил глава Мариуполя.

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