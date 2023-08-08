ДНР и Чеченская Республика подписали соглашение о сотрудничестве

Денис Пушилин обсудил с делегацией Чеченской Республики вопросы развития регионального сотрудничества. Фото: сайт Главы ДНР

Делегация Чеченской Республики посетила Донецкую Народную Республику. Стороны обговорили вопросы регионального сотрудничества и подписали соответствующий документ. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- В ходе встречи состоялось подписание Соглашения между Правительством Донецкой Народной Республики и Правительством Чеченской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Уверен, оно будет взаимовыгодным и конструктивным, - заявил он.

По словам Пушилина, Чеченская Республика - верный друг Донбасса, ее воины мужественно проявляют себя в зоне СВО. Кроме того, от чеченского народа в братский регион поступает благотворительная помощь. Так, недавно территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чечни передал для коллег из ДНР офисную технику, приобретенную Региональным общественным фондом имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Такое поручение поступило от Президента фонда Аймани Несиевны Кадыровой.

- Большая благодарность Аймани Несиевне, и, конечно, другу и брату Рамзану Кадырову, - выразил признательность Денис Пушилин.

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