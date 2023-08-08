В августе Сочи восстановит в Мариуполе шесть многоэтажек

Совсем скоро жители города смогут въехать в свои квартиры. Фото: Администрация города Сочи

Сочи активно помогает ДНР восстанавливаться. Сегодня здесь трудятся более 430 строителей из курортного города. Они приводят в порядок многоэтажки, больницы и школы. Специалисты трудятся в Мариуполе и Макеевке.

Минстрой России определил для Сочи 35 объектов, которые необходимо будет восстановить до конца года в ДНР. Среди них - многоквартирные дома, два блока поликлиники, больница и детский сад.

- Сейчас наши строители восстанавливают шесть домов в Мариуполе, - рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский. - Уже в августе сдадим их, и жители города смогут въехать в свои квартиры. Идем хорошими темпами, наши земляки успешно справляются со всеми задачами.

Мэр города-курорта сообщил, что в этом году дополнительно приступили к ремонту фасада и кровли еще в порядка сорока многоэтажках и соцобъектах, пострадавших при обстрелах в Мариуполе и Макеевке. Администрация Сочи контролирует все стадии ремонта: от проектирования и до передачи зданий в муниципалитет.

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