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НовостиПолитика8 августа 2023 7:04

Пушилин призвал жителей прифронтовых районов ДНР соблюдать осторожность из-за массированных обстрелов ВСУ

С раннего утра 8 августа украинские войска наносят мощные удары по жилым кварталам Донецка
Ирина ДМИТРИЕВА
Под огнем ВСУ находятся жилые кварталы столицы ДНР (архивное фото)

Под огнем ВСУ находятся жилые кварталы столицы ДНР (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

С раннего утра 8 августа украинские войска наносят мощные удары по жилым кварталам Донецка. На данный момент уже зафиксированы более 40 обстрелов города, по которому со стороны ВСУ были выпущены 148 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Руководитель Республики обратился к жителям с просьбой быть крайне осторожными.

- Прошу жителей прифронтовых районов соблюдать осторожность, - призвал он.

Сообщается также, что вследствие обстрелов в Донецке 8 августа получил ранение мирный житель Куйбышевского района. Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, медики оказывают ему всю необходимую помощь. Известно также, что огнем ВСУ повреждены шесть домов в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка, а также Ясиноватой.

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