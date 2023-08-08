Пушилин призвал жителей прифронтовых районов ДНР соблюдать осторожность из-за массированных обстрелов ВСУ

Под огнем ВСУ находятся жилые кварталы столицы ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

С раннего утра 8 августа украинские войска наносят мощные удары по жилым кварталам Донецка. На данный момент уже зафиксированы более 40 обстрелов города, по которому со стороны ВСУ были выпущены 148 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Руководитель Республики обратился к жителям с просьбой быть крайне осторожными.

- Прошу жителей прифронтовых районов соблюдать осторожность, - призвал он.

Сообщается также, что вследствие обстрелов в Донецке 8 августа получил ранение мирный житель Куйбышевского района. Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, медики оказывают ему всю необходимую помощь. Известно также, что огнем ВСУ повреждены шесть домов в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка, а также Ясиноватой.

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