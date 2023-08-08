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НовостиПолитика8 августа 2023 6:18

Три гражданских объекта и жилые дома повреждены в ДНР обстрелами ВСУ 7 августа

За одни сутки украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 100 боеприпасов
Ирина ДМИТРИЕВА
Сведения о жертвах и пострадавших среди гражданского населения не поступали

Сведения о жертвах и пострадавших среди гражданского населения не поступали

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки 7 августа украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 100 боеприпасов из артиллерии калибра 152 и 155 мм. При этом были повреждены три гражданских объекта и жилые дома. Такие данные озвучили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Повреждены 3 жилых домостроения в Кировском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и Ясиноватой, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры, - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сведения о жертвах и пострадавших среди гражданского населения не поступали.

В целом под вражеским огнем в этот день оказались районы четырех населенных пунктов Республики - Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район и Донецк.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обесточили поселок шахты имени Ленина в Горловке. В результате обстрелов города без света остались более 2400 местных жителей.

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