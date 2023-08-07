«Единая Россия» выдвинула списки кандидатов в Народный Совет ДНР

Избирком зарегистрировал кандидатов от «ЕР» на выборы в Народный Совет и муниципальные советы. Фото: Пушилин/ТГ

Отделение политической партии «Единая Россия» в Донецкой Народной Республике выдвинуло список кандидатов на выборы в Народный Совет и муниципальные советы региона. Избирательная комиссия зарегистрировала эти списки. Об этом сообщили в пресс-службе Избиркома.

— В воскресенье «Единая Россия» подала списки кандидатов на выборы. Количество кандидатов в Народный совет — более 100 человек, — отметили в ведомстве.

Ранее избирательная комиссия зарегистрировала на выборы 30 кандидатов, которых выдвинула политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Также список кандидатов зарегистрировали от партии ЛДПР.

Напомним, что Центризбирком РФ разрешил проведение выборов в новых регионах России после консультаций с Минобороны и ФСБ. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области примут участие в выборах впервые.

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