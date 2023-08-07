За день ВСУ десять раз обстреляли ДНР из артиллерии калибром 155 мм

Донецк за день десять раз подвергся артиллерийским атакам со стороны ВСУ (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины в период с 9:00 до 21:00 7 августа десять раз открыли артиллерийский огонь по Донецку. Всего украинские боевики выпустили по столице Донецкой Народной Республики 34 снаряда калибром 155 мм. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

— Донецк 10 раз подвергался обстрелам со стороны ВФУ. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов ВСУ выпустили 34 снаряда калибром 155 мм, — сообщил мэр.

Алексей Кулемзин добавил, что в Кировском районе по улице Воздушной произошло прямое попадание в частный дом.

Тем временем украинские боевики открыли огонь по поселку имени В. И. Ленина в Горловке. В результате обстрела были обесточены 22 трансформаторные подстанции. Без электроснабжения в поселке остается 2471 бытовой абонент. В Минугля и энергетики Донецкой Народной Республики заявили, что восстановительные работы начнутся как только позволит обстановка.

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