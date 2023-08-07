В новых регионах России собрали 2,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых

Аграрии новых регионов продолжают уборку полей и сбор зерна и зернобобовых (архивное фото) Фото: ДАН

2, 6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых собрали в рамках уборочной кампании в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Всего аграрии очистили 841,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных полей. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства России.

— Уборочные работы в новых регионах произведены на площади 841,5 тыс. га. Всего намолочено 2,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что ранее Минагропрома Донецкой Народной Республики сообщил о преодолении «экватора» уборочной кампании» — аграрии обработали более 50% плановых площадей. В министерстве заявили, что к началу августа в Республике намолочено порядка 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур и этот показатель ежедневно растет. Средняя урожайность составила порядка 35 ц/га, что является хорошим показателем с учетом погоды в регионе.

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