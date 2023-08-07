Обновленный МФЦ в Снежном откроют в ближайшее время

Евгений Солнцев проверил готовность здания МФЦ в Снежном. Фото: Солнцев/ТГ

В Снежном в скором времени откроется обновленное отделение МФЦ. С рабочим визитом будущий центр предоставления госуслуг посетил глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Ремонтные работы здесь практически завершены, остались последние «штрихи». Не устраивает подъезд к нему. Определились, что будем делать дорогу и остановку, запустим удобный маршрут общественного транспорта, — поделился Солнцев в телеграм-канале.

Глава Правительства отдельно отметил работу дорожных служб в городе. Солнцев подчеркнул, что специалисты очень качественного ремонтируют как центральные, так и второстепенные улицы.

— Отлично работают дорожники: и центральные улицы, и второстепенные ремонтируют очень качественно. Будем возобновлять маршруты, которые давно не работают. С автобусами поможем. Приглашаем на работу водителей, — добавил Евгений Солнцев.

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