ВСУ обесточили поселок шахты им. Ленина в Горловке

В результате обстрела ВСУ без света остались свыше 2400 жителей горловского поселка им. Ленина (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты имени В. И. Ленина в Горловке. В результате украинской агрессии без электроснабжения остались свыше 2400 абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

— В результате очередного обстрела Горловки, обесточено 22 трансформаторных подстанции, 2471 бытовой абонент (пос. шахты им. Ленина) Аварийно-восстановительные работы будут завершены, как только позволит обстановка, — заявили в ведомстве.

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что в Центрально-Городском районе Горловки поврежден частный жилой дом на улице Цимлянская. Украинские боевик выпустили по району три артиллерийских снаряда калибром 152 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ в Дзержинске.

Напомним, что за сутки в результате украинских обстрелов ранения получили девять мирных жителей. При обстрелах ДНР 6 августа ВСУ использовали РСЗО и артиллерию, в том числе с кассетными боеприпасами

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