Вступили в силу поправки о поэтапном повышении размера обязательных страховых взносов для новых регионов России

Врио Главы ДНР заявил, что озвучивал такое предложение во время встречи с Владимиром Путиным. Фото: АГ ДНР

Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс России. Согласно им, размер обязательного страхового взноса от предпринимателей в новых регионах будет увеличиваться поэтапно. Врио Главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что затрагивал этот вопрос во время встречи с Владимиром Путиным.

— На одной из личных встреч с Президентом России Владимиром Путиным я затронул вопрос поэтапного повышения обязательных страховых взносов (на пенсионное и медицинское страхование) для индивидуальных предпринимателей (ИП) Донецкой Народной Республики на время переходного периода. И вот опубликованы изменения в Федеральный Закон, где учтены наши предложения, — поделился Денис Пушилин в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что для предпринимателей новых регионов России установлены отдельные размеры ежегодного единого платежа для ИП. Предприниматели будут обязаны внести 14 400 рублей в 2023 году, 25200 рублей — в 2024 году, 36000 рублей в 2025 году.

— 1% свыше 300000 руб — такие предприниматели вообще не будут платить в 2023, 2024 и в 2025 годах. Такое поэтапное повышение не только облегчит работу наших предпринимателей, но и предотвратит увеличение цен на их товары и услуги для наших потребителей, — заявил врио Главы Республики.

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