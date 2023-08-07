Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 17:59

Вступили в силу поправки о поэтапном повышении размера обязательных страховых взносов для новых регионов России

Поэтапное повышение суммы страховых взносов облегчит работу предпринимателей, заявил Денис Пушилин
Виктория ПОДАРОВА
Врио Главы ДНР заявил, что озвучивал такое предложение во время встречи с Владимиром Путиным. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР заявил, что озвучивал такое предложение во время встречи с Владимиром Путиным. Фото: АГ ДНР

Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс России. Согласно им, размер обязательного страхового взноса от предпринимателей в новых регионах будет увеличиваться поэтапно. Врио Главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что затрагивал этот вопрос во время встречи с Владимиром Путиным.

— На одной из личных встреч с Президентом России Владимиром Путиным я затронул вопрос поэтапного повышения обязательных страховых взносов (на пенсионное и медицинское страхование) для индивидуальных предпринимателей (ИП) Донецкой Народной Республики на время переходного периода. И вот опубликованы изменения в Федеральный Закон, где учтены наши предложения, — поделился Денис Пушилин в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что для предпринимателей новых регионов России установлены отдельные размеры ежегодного единого платежа для ИП. Предприниматели будут обязаны внести 14 400 рублей в 2023 году, 25200 рублей — в 2024 году, 36000 рублей в 2025 году.

— 1% свыше 300000 руб — такие предприниматели вообще не будут платить в 2023, 2024 и в 2025 годах. Такое поэтапное повышение не только облегчит работу наших предпринимателей, но и предотвратит увеличение цен на их товары и услуги для наших потребителей, — заявил врио Главы Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парламенты ДНР и Карелии будут развивать сотрудничество

Акцент на межпарламентском взаимодействии ДНР и Карелии сделают на инвестиционном законодательстве (подробнее)