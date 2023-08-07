Парламенты ДНР и Карелии будут развивать сотрудничество

Главы Парламентов двух регионов договорились о дальнейшем сотрудничестве. Фото: кадр из видео Народного совета

Главы Парламентов Донецкой Народной Республики и Республики Карелия обсудили дальнейшее взаимодействие. Акцент в нем будет сделан на инвестиционном законодательстве. Об этом рассказал председатель Народного Совета Владимир Бидевка.

— Сегодня Народный Совет посетила делегация из Республики Карелия. С Председателем Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссаном Шандаловичем обсудили межпарламентское взаимодействие. Особенно заинтересовал опыт коллег в инвестиционном законодательстве. Именно на этом направлении планируем сделать акцент в совместной законодательной работе, — отметил глава Парламента ДНР.

Бидевка добавил, что гости из Карелии передали горловской больнице нейрохирургический операционный электронный микроскоп.

— Благодарю Элиссана Владимировича за деятельную помощь жителям Донецкой Народной Республики и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, — поделился Бидевка.

Напомним, что ранее Народный Совет подписал соглашение о сотрудничестве с Заксобранием Приморского края. Владимир Бидевка назвал это событие историческим.

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