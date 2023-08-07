В ДНР установили размер премий победителям конкурса «Педагог года»

премию в 285 тысяч рублей вручат абсолютному победителю в конкурсе «Педагог года ДНР» Фото: Мария ЛЕНЦ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об учреждении премий победителям и призерам конкурса «Педагог года Донецкой Народной Республики». Выплаты призваны стимулировать педагогических работников к совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности, участию во всероссийских конкурсах и развитию их творческого и профессионального потенциала. Соответствующий указ опубликован на сайте врио Главы ДНР.

— Учредить с 2023 года ежегодные премии педагогическим работникам — абсолютному победителю, победителям и призерам конкурса «Педагог года ДНР" с вручением дипломов: абсолютному победителю — 285 тысяч рублей, победителям в номинациях — 150 тысяч рублей, призерам (2 место) — 60 тысяч рублей, призерам (3 место) — 45 тысяч рублей, — сказано в документе.

Указ врио Главы ДНР вступает в силу со дня его подписания, то есть с 7 августа 2023 года, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2022 года.

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