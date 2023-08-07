В Снежном модернизируют машиностроительные заводы

Евгений Солнцев посетил два завода в Снежном. Фото: Солнцев/ТГ

В Снежном модернизируют и запустят завод «Авиатех», а также завод химического машиностроения. Власти уже нашли потенциального инвестора, который готов вложиться в модернизацию производства. Об этом рассказал глава Правительства ДНР Евгений Солнцев по итогам рабочей поездки в город.

— В рабочем состоянии завод «Авиатех». Да, требуется модернизация. Но есть потенциальный инвестор. С ним будем решать и этот вопрос, и кадровый. Чтобы привлечь специалистов, необходимо обеспечить их жильем. Есть несколько вариантов, думаем, — поделился Евгений Солнцев.

Второе предприятие — Снежнянский завод химического машиностроения — также планируют запустить.

— Устраним некоторые повреждения и параллельно займемся поиском рынка сбыта местной продукции, — добавил глава Правительства Донецкой Народной Республики.

Напомним, что ранее компания «Северский аэропорт» предложила инвестировать в строительство базы по сборке легкомоторных самолетов в Мариуполе.

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