Сенатор Никонорова вручила благодарность мэру Мариуполя за развитие города

Мэр Мариуполя получил благодарственное письмо за вклад в развитие города и ДНР. Фото: Никонорова/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун получил благодарственное письмо за значительный вклад социально-экономическое развитие города и активное участие в жизни Республики. Благодарность мэру вручила сенатор России от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

— Мне, как сенатору, приходится часто общаться с главами городов и районов. Мы находимся в одной связке, и от того, насколько слаженно она работает, зависит результат — рост благосостояния наших людей. Так вот Олег Валериевич из тех руководителей, сотрудничество с которым всегда максимально продуктивно, — поделилась Никонорова в телеграм-канале.

Сенатор подчеркнула, что мэр Мариуполя моментально реагирует на обращения, сам предлагает варианты решения проблем и нередко самостоятельно решает вопросы, которые находятся в его компетенции.

— Поэтому благодарственное письмо я вручала с чистой совестью и от чистого сердца, — добавила Никонорова.

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