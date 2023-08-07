В ДНР вынесли приговор солдатам ВСУ, убившим троих жителей в Мариуполе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ДНР вынесен приговор военнослужащим ВСУ, которые весной прошлого года убили троих жителей Мариуполя. Они признаны виновными по нескольким статьям: «убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти», «применение запрещенных средств и методов ведения войны». Об этом сообщили в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.

- Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 2-й роты 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины: 22-летнего Данила Овчинникова, 20-летнего Андрея Ковтуна, 24-летнего Юрия Тищенко, - отмечают в ведомстве.

На суде было установлено, что трое солдат ВСУ в период с 15 марта по 2 апреля 2022 года, находились на боевой позиции, расположенной вблизи дома № 192 по переулку Охотничий города Мариуполь. За этот промежуток времени они задержали двоих мужчин, которых затем держали в гараже.

- В ходе проверки личных данных было установлено, что они не являются российскими военнослужащими. Несмотря на это, Овчинников, Ковтун и Тищенко получили приказ от своего командира об устранении мирных жителей, после чего граждан вывели в заброшенный частный дом, где их расстреляли из автомата Калашникова, а тела погибших сбросили в подвал, - добавили в прокуратуре ДНР.

Позже украинские военные застрелили еще одного мужчину в переулке недалеко от места их дислокации. Всех троих суд приговорил к 29 годам лишения свободы.

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