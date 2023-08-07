Самарская область до конца 2023 года отремонтирует в Снежном более 60 объектов

Самарская область до конца года отремонтирует в Снежном более 60 объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Самарской области планируют до конца 2023 года отремонтировать в Снежном более 60 объектов. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Сергей Ермаков.

- По линии помощи от региона-шефа у нас очень много уже делается — в этом году более 60 объектов. Есть капитальные ремонты социальной сферы, дорог, - отметил мэр города.

Сергей Ермаков добавил, что в городе подходит к концу ремонт двух школ. Все работы в образовательном учреждении закончат до конца учебного года.

Напомним, ранее Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев сообщал, что Самарские строители продолжают восстановление подшефного Снежного. Сейчас в городе ремонтируют школы №1 и 15, детский сад №6 и жилой дом на улице Карапетяна.

Кроме того, до конца 2023 года в Донецкой Народной Республике отремонтируют 20 объектов культуры, а также восстановят целый ряд сельских клубов.

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