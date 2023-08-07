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НовостиОбщество7 августа 2023 13:35

В Донецке продлили график работы маршрута 40а

Время последнего отправление автобуса 40а в Донецке перенесли на 25 минут позже после просьб местных жителей
Виктория ПОДАРОВА
Последний рейс маршрута 40а перенесли на 25 минут позже после обращения местных жителей (архивное фото)

Последний рейс маршрута 40а перенесли на 25 минут позже после обращения местных жителей (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке продлили график работы городского маршрута 40а ДС «ул. Пинтера» — шахта Челюскинцев. Теперь автобус будет отправляться в последний рейс на 25 минут позже. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Учитывая многочисленные обращения жителей Петровского района г. Донецка о возможности изменения времени последнего вечернего отправления от ДС «ул. Пинтера» по городскому маршруту общего пользования № 40-а ДС «ул. Пинтера» — ш-та Челюскинцев», данный вопрос проработан администрацией Донецка с перевозчиком, — отметил мэр Кулемзин.

Градоначальник подчеркнул, что последний рейс автобуса 40а от ДС «улица Пинтера» будет уходить в 18:15 вместо 17:50. Изменения в график вступают в силу с 7 августа.

Напомним, что ранее о возможности продления графика работы четырех автобусных маршрутов в Донецке заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

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