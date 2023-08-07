В Донецке продлили график работы маршрута 40а

Последний рейс маршрута 40а перенесли на 25 минут позже после обращения местных жителей (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке продлили график работы городского маршрута 40а ДС «ул. Пинтера» — шахта Челюскинцев. Теперь автобус будет отправляться в последний рейс на 25 минут позже. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Учитывая многочисленные обращения жителей Петровского района г. Донецка о возможности изменения времени последнего вечернего отправления от ДС «ул. Пинтера» по городскому маршруту общего пользования № 40-а ДС «ул. Пинтера» — ш-та Челюскинцев», данный вопрос проработан администрацией Донецка с перевозчиком, — отметил мэр Кулемзин.

Градоначальник подчеркнул, что последний рейс автобуса 40а от ДС «улица Пинтера» будет уходить в 18:15 вместо 17:50. Изменения в график вступают в силу с 7 августа.

Напомним, что ранее о возможности продления графика работы четырех автобусных маршрутов в Донецке заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

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