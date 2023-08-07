Мэр Мариуполя проверил ход восстановления двух многоквартирных домов в Ильичевском районе

В Ильичевском районе Мариуполя восстанавливают два дома. Фото: ТГ/Моргун

Мэр Мариуполя Олег Моргун вместе с представителями генерального подрядчика ООО «РКС-НР» проверил ход восстановления двух многоквартирных домов в Ильичевском районе. На данный момент по проспекту Металлургов, 202 и 204 строители из Московской области проводят фасадные работы.

- Специалисты говорят, что штукатурные работы поверх ранее установленной декоративной плитки допустимы и неоднократно применялись на разных объектах восстановления. Перед нанесением материала плитку проверяют на прочность и надежность соединения, - отметил в телеграм-канале глава города.

Олег Моргун добавил, что в тех участках, где появляется опасение на потенциальную возможность обрушения, плитку разбирают или вновь укрепляют. Также по утверждению специалистов минимальная гарантия на выполненную работу составляет пять лет.

Напомним, что строители из Московской области продолжают ремонт детского сада в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Сейчас регион-шеф проводит центральное отопление в дошкольном учреждении.

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