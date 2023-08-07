ВС РФ за сутки уничтожили до 135 человек личного состава ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» за прошлые сутки нанесло поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Донецком направлении. Также в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики отразили атаку противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Богдановка, Веселое, Клещеевка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, на этом направлении украинская сторона потерла до 135 человек личного состава, два танка, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Напомним, что операторы противотанковых управляемых ракет ежедневно уничтожают технику и личный состав вооруженных формирований Украины на Артемовском направлении.

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