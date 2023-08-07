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НовостиПолитика7 августа 2023 11:28

Российские войска нанесли поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Донецком направлении

За сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении до 135 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ за сутки уничтожили до 135 человек личного состава ВСУ

ВС РФ за сутки уничтожили до 135 человек личного состава ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» за прошлые сутки нанесло поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Донецком направлении. Также в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики отразили атаку противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Богдановка, Веселое, Клещеевка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, на этом направлении украинская сторона потерла до 135 человек личного состава, два танка, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Напомним, что операторы противотанковых управляемых ракет ежедневно уничтожают технику и личный состав вооруженных формирований Украины на Артемовском направлении.

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