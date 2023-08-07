Пушилин указал на ненадлежащее выполнение восстановительных работ в Макеевке после обстрела ВСУ 4 июля 2023 года

Руководитель Республики поручил ответственным лицам разобраться в данной ситуации. Фото: Администрация Главы ДНР

Жители Макеевки пожаловались властям на ненадлежащее выполнение восстановительных работ после обстрела города со стороны ВСУ 4 июля 2023 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который обсудил данный вопрос на оперативном совещании с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти, а также главами городов и районов Республики.

Он отметил, что жалобы поступают от жителей по улицам Коккинаки, Ферганской и Героев Сталинграда, где после демонтажа кровли домов строители так и не приступили к ее ремонту, что привело к затоплению квартир из-за дождей. Есть и другие причины жалоб.

Руководитель Республики поручил ответственным лицам разобраться в этой ситуации.

- Прошу представителей «Народного контроля», а также кандидатов в органы местного самоуправления от партии «Единая Россия» постоянно контролировать выполнение строительных работ. Министру строительства и ЖКХ Николаю Циганову - взять на личный контроль ход восстановления жилых объектов в Макеевке, - подчеркнул Пушилин.

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