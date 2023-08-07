В Пролетарском районе Донецка в пруду Молочный местные жители обнаружили труп мужчины

Обстоятельства гибели и анкетные данные погибшего мужчины устанавливаются правоохранителями. Фото: МВД ДНР

В Пролетарском районе Донецка в местном пруду жители обнаружили труп мужчины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что следователи уже занимаются выяснением причин гибели человека на воде, о которой стало известно 6 августа.

- Вчера в Пролетарском районе на пруду Молочный местные жители обнаружили в воде труп неизвестного мужчины. Обстоятельства гибели и анкетные данные устанавливаются, - проинформировал мэр.

Про гибель человека на водоеме свидетельствуют также данные, опубликованные пресс-службой МЧС ДНР. При этом в министерстве добавили, что за прошедшие сутки сотрудники ведомства тринадцать раз оказывали помощь мирному населению. Кроме того, работники реанимационно-противошоковой группы один раз привлекались для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшему жителю.

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