В Мариуполь прибыла волонтер-медик из Архангельской области

Для Натальи Корепиной эта поездка в зону проведения СВО уже далеко не первая. Фото: Администрация города Мариуполя

Из города Северодвинск Архангельской области в Мариуполь прибыла волонтер-медик. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Там уточнили, что для медсестры Натальи Корепиной эта поездка в зону СВО уже далеко не первая - ранее она посещала Донецк и Луганск.

На этот раз Наталья решила отправиться в Мариуполь, где будет трудиться добровольцем в больнице интенсивного лечения.

- Еду в Мариуполь на месяц и надеюсь принести пользу, - отметила она.

Отметим, что организовать поездку медсестре помог губернаторский центр Архангельской области.

Тем временем в Мариуполь прибыли тульские медики. Как заявили в администрации города, приехавшая бригада врачей поможет в профилактическом осмотре учащихся школ.

- Командировка выездной бригады тульских врачей продлиться до 31 августа. За это время планируется осмотреть порядка 6 000 школьников, - проинформировали в мэрии.

Уточняется также, что принимать пациентов медики из Тулы будут в мобильных поликлиниках и центрах медико-санитарной помощи города Мариуполя.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медосмотр детей Мариуполя врачами из Тулы продлится до 14 августа

Тульские врачи будут проведут медосмотры детей из Мариуполя с 5 по 14 августа (подробнее)