Дипломы выпускников ДонНУЭТ, сгоревшие при обстреле вуза со стороны ВСУ 5 августа, будут восстановлены

В результате произведенной атаки на вуз сгорели дипломы выпускников этого года, а также документы приемной комиссии, серверы и компьютерные классы Фото: Иван ЖИЛЯК

Преподаватели и студенты Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского (ДонНУЭТ), главный корпус которого полностью выгорел в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами поздно вечером 5 августа, получат всю необходимую помощь. Об этом заявили в Министерстве высшего образования и науки России.

Там уточнили, что в результате атаки на вуз сгорели дипломы выпускников этого года, а также документы приемной комиссии, серверы и компьютерные классы. При этом правоустанавливающие документы и трудовые книжки сотрудников удалось сохранить.

Все утраченные документы министерство поможет восстановить. А сам вуз приступит к обучению студентов в положенные сроки.

- Минобрнауки России окажет всю необходимую помощь донецким коллегам и студентам - с 1 сентября, как и было заявлено ранее, все вузы ДНР в дистанционной форме начнут новый учебный год. Утраченные в пожаре дипломы о высшем образовании будут восстановлены - Минобрнауки России со своей стороны будет этому содействовать, - заявили в ведомстве.

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