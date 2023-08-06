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НовостиПолитика6 августа 2023 19:20

Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», который разгромил колонну техники ВСУ

Глава ДНР отметил, что подвиг ребят важен, как демонстрация морального духа бойцов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», разгромившего колонну техники ВСУ. Фото: Администрация Главы ДНР

Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», разгромившего колонну техники ВСУ. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Глава ДНР Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», разгромившего колонну техники ВСУ.

- Наградил, как обещал, героический экипаж танка «Алеша», который остановил атаку из восьми единиц вражеской техники. Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву вручил «Золотую Звезду» Героя Донецкой Народной Республики. С гордостью присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики командиру дивизии - генерал-майору Игорю Анатольевичу Кузьменкову, - в своем телеграм-канале сообщил Денис Пушилин.

- Простые, скромные ребята, - рассказывает руководитель региона. - Такое впечатление, что еще не осознали, какого уровня подвиг совершили. Что их героический поступок важен не только с военной точки зрения, хотя и с военной я бы назвал его выдающимся. Он еще важен как демонстрация морального духа бойцов: вот она, сила русского оружия, вот она, сила русского характера!

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