В зоопарке Мариуполя до конца года планируют завершить модернизацию вольеров для животных Фото: Александр ИВАНОВ

Модернизация вольеров зоопарка Мариуполя может завершиться до конца этого года. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на директора зоопарка Савелия Вашуру.

- Мы продолжаем работу по модернизации вольеров на территории зоопарка в соответствии с российскими стандартами. Сейчас мы уже заканчиваем работы над расширением вольеров для диких животных, таких как львов, тигров, леопардов и других. Потом приступи к ремонтам клеток для муфлонов, обезьян, баранов и других животных, - отметил Савелий Вашура.

Он добавил, что эти работы могут быть закончены до конца года, «если будут ресурсы и будет оказываться помощь».

Ранее сообщалось, что зоопарк Мариуполя приступил к расширению площади учреждения для постройки новых вольеров.

Площадь зоопарка до СВО была 3,5 гектара. В вольерах содержались леопарды, львы, тигры, медведи, волки, собаки, лисы, верблюды, олени и лани, павлины, журавли, аисты, страусы, перепела, пеликаны, белки, нутрии и др. Весной 2022-го во время боев вольеры получили повреждения, а животные уцелели не все - погибли гепард, пять верблюдов, три ламы, пять страусов и столько же обезьян.

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