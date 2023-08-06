В ДНР высадили гуар - результаты вселяют оптимизм. Фото: скриншот с видео

В Донецкой Народной Республике высадили новую для Республики сельхозкультуру гуар. Семена уже дали буйные ростки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Еще в мае губернатор Тюменской области Александр Моор предложил в качестве эксперимента культивировать в Республике новую для нас сельскохозяйственную культуру – гуар. Из нее получают естественный природный загуститель и стабилизатор для пищевой, фармацевтической и текстильной промышленности, косметологии. Используют даже в нефтедобыче. Предложение приняли: высадили гуар на участке в 9 гектар. За будущим урожаем пристально следят специалисты, - сообщил Евгений Солнцев.

По его словам, промежуточные результаты вселяют оптимизм.

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