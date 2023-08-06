В ДНР почтили память погибшего в результате обстрела ВСУ в 2014 году журналиста Андрея Стенина

Андрей Стенин. Фото: ОД «Донецкая Республика»

Сегодня, 6 августа, вблизи Снежного прошел мемориальный митинг по случаю девятой годовщины гибели фотокорреспондента агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина. Об этом сообщили в администрации города Снежного.

В память о Стенине, журналистах Андрее Вячало и Сергее Коренченкове, погибших в тот день вместе с ним, прошла минута молчания. Затем участники митинга возложили цветы к мемориалу, установленному на месте трагедии.

Фотокорреспондент агентства «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб девять лет назад в зоне боевых действий в Донбассе при выполнении профессионального долга. Согласно данным Следственного комитета РФ, обнародованным генеральным директором МИА «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым, машина, в которой ехал Стенин, была обстреляна украинскими военными 6 августа. Позднее автомобиль сгорел в результате обстрела территории ДНР реактивными системами залпового огня.

Указом Президента России Владимира Путина Стенин посмертно был награжден Орденом Мужества. Власти Снежного приняли решение присвоить имя Андрея Стенина школе в поселке Горняцкое. Позднее в холле школы был установлен бюст журналиста.

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