Мэр Макеевки Ключаров: В городе растет население и число магазинов

В Макеевке растет население и число магазинов. Архивное фото

В Макеевке на фоне увеличения численности населения города растет количество предприятий сферы торговли. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.

- Население нашего города увеличивается, на это обращают внимание крупные компании, и они открывают предприятия сферы торговли. В других городах с этим есть некоторые проблемы. А у нас, к примеру, у недавно открытого супермаркета PALLET и других, которые располагаются на той территории в выходные забиты парковки. Это говорит о многом, - отметил Владислав Ключаров.

Ранее сообщалось, что почти 400 тысяч человек проживает на сегодняшний день в Макеевке.

История Макеевки ведется от первого упоминания в 1690 году поселения Ясиновка — одного из населенных пунктов, включенных сейчас административно в состав города. В нем проживают несколько сотен тысяч человек. Город славится угледобывающей, металлургической, химической отраслями. Здесь находятся гиганты промышленности Донбасса — Макеевский металлургический завод, Ясиновский коксохимический завод и прочие. В 2020 году Макеевка стала первым в ДНР Городом трудовой доблести.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстрел ВСУ центра Донецка 5 августа 2023: Загорелось здание первого корпуса университета экономики и торговли

ВСУ выпустили по центру Донецка четыре кассетных боеприпаса с позиций в Нетайлово (подробнее)