Нижегородская область продолжает делать дороги в Иловайске

Дороги в Иловайске приводят в порядок. Фото: Минтранс ДНР

Нижегородские специалисты сдали в эксплуатацию еще одну дорогу в Иловайске. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Нижегородской области.

Дороги в Иловайске приводят в порядок. Фото: Минтранс ДНР

Протяженность объекта составляет 950 метров, площадь уложенной асфальто-бетонной смеси - 5250 квадратных метров.

Отмечается, что автомобилисты и пассажиры общественного транспорта, маршруты которого проходят по этому участку, теперь могут ездить безопасно и с комфортом.

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