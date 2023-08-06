Корпус национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского в Донецке в результате обстрела ВСУ выгорел практически дотла

Университет практически мгновенно был охвачен пожаром Фото: Иван ЖИЛЯК

Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар в первом корпусе Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского, который вспыхнул в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами поздно вечером 5 августа.

По данным спасательного ведомства, в результате пожара огнем уничтожены по всей площади здания - порядка 3000 м². В ликвидации были задействованы 91 человек личного состава и 19 единиц техники. Крыша и верхний этаж выгорели полностью, на первом этаже есть уцелевшие помещения, но они затоплены водой.

- Корпуса как такового у нас больше нет, - цитирует Донецкое агентство новостей ректора ДонНУЭТ Светлану Дрожжину. - Здесь находился и конференц-зал, где проходили защиты кандидатских и докторских диссертаций. Также тут располагалась вся администрация университета, основные управляющие структуры вуза, кроме того, здесь была приемная комиссия. Правоустанавливающие документы, трудовые книжки — они были в подвале, в сейфах, мы надеемся, что они целы. Документы об истории университета с 1920 года уничтожены вместе с музеем.

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