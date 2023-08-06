В ДНР запустили автобусный маршрут, который связал Володарское с отдаленными селами

В Республике запустили новый автобусный маршрут. Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике запустили автобусный маршрут, который связал Володарское с отдаленными селами. Пассажирское сообщение организовано при содействии Министерства транспорта ДНР. Об этом сообщает пресс—служба транспортного ведомства.

- С 6 августа в тестовом режиме автобусный маршрут «Володарское – Заря» свяжет райцентр Володарское, Мариуполь и отдаленные населенные пункты района, - говорится в сообщении. - По поручению Председателя Правительства ДНР Евгения Солнцева руководством Министерства транспорта ДНР проведена работа по организации пассажирского сообщения по социальным маршрутам в Володарском районе.

Минтранс подобрал перевозчика - ГК «Бастион», который будет осуществлять перевозку пассажиров по маршруту «Володарское - Заря – Володарское», через Мариуполь и Кальчик.

На начальном этапе это будет один рейс, выездом из села Володарское в 9:00. На следующей неделе будут добавлены транспортные средства и запущен еще один, вечерний рейс.

Отметим, что Министерство транспорта также прорабатывает запуск других социально значимых маршрутов, как Володарского муниципального округа, так и в других муниципалитетах региона.

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