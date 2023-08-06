Четырнадцать раз за 12 часов Донецк подвергся обстрелам ВСУ

ВСУ обстреливают жилые массивы Фото: Иван ЖИЛЯК

За 12 часов Донецк четырнадцать раз подвергся обстрелам ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- С 21:00 5 августа до 9:00 6 августа, по информации СЦКК ДНР, Донецк четырнадцать раз подвергался обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, - сообщил мэр в телеграм.

В направлении Ворошиловского, Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города противник выпустил пять боеприпасов кассетного типа, две ракеты из РСЗО, 37 снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО).

В Ворошиловском районе зафиксировано возгорание крыши Донецкого Национального института экономики и торговли им. Туган-Барановского.

Повреждено остекление многоквартирных домов по улицам Щорса, Богдана Хмельницкого и переулку Орешкова. В Киевском районе Донецка повреждены многоквартирные дома на улицах Университетской и Щорса.

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