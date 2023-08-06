Два человека погибли, еще десять – ранены в ДНР за сутки

В регионе за сутки погибли два мирных жителя. Фото: Архив «КП»

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 60 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 230 снарядов и ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Новопетриковка, Никольское, - говорится в сводке СЦКК.

По оперативным каналам СЦКК поступили сведения о гибели двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранения получили 10 гражданских в Киевском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Ясиноватой, а также ранее освобожденной Новопетриковке.

Повреждены 18 жилых домостроений в Ворошиловском, Петровском и Киевском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

На донецком направлении противник совершил 30 обстрелов из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью, артиллерии 155 мм (стандарт НАТО).

На горловском - 18 обстрелов из артиллерии 152 мм.

На ясиноватском - восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм.

На волновахском - два обстрела из артиллерии 155 мм.

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