ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка две ракеты из РСЗО

Центр Донецка вновь оказался под ракетным обстрелом украинских боевиков (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Ворошиловскому району Донецка две ракеты из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 23:55 зафиксирован обстрел ВФУ Ворошиловского района Донецка. Украинские боевики выпустили по городу две ракеты из реактивной системы залпового огня с позиций в населенном пункте Новоселовка Первая, — сообщили в ведомстве.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин добавил, что обстрел города продолжается.

— Осколки сыпятся в Ворошиловском районе, — заявил градоначальник.

Напомним, что ранее ВСУ открыли огонь по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка с применением кассетных боеприпасов калибром 155 мм. Украинские войска выпустили по городу четыре снаряда. В результате обстрела загорелся первый корпус ДонНУЭТ им. Туган-Барановского на улице Щорса. Также повреждены жилые дома на улице Щорса и проспекте Богдана Хмельницкого.

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