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НовостиПолитика5 августа 2023 21:09

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка две ракеты из РСЗО

Украинские боевики открыли огонь по центру Донецка из реактивной системы залпового огня
Виктория ПОДАРОВА
Центр Донецка вновь оказался под ракетным обстрелом украинских боевиков (архивное фото)

Центр Донецка вновь оказался под ракетным обстрелом украинских боевиков (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Ворошиловскому району Донецка две ракеты из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 23:55 зафиксирован обстрел ВФУ Ворошиловского района Донецка. Украинские боевики выпустили по городу две ракеты из реактивной системы залпового огня с позиций в населенном пункте Новоселовка Первая, — сообщили в ведомстве.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин добавил, что обстрел города продолжается.

— Осколки сыпятся в Ворошиловском районе, — заявил градоначальник.

Напомним, что ранее ВСУ открыли огонь по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка с применением кассетных боеприпасов калибром 155 мм. Украинские войска выпустили по городу четыре снаряда. В результате обстрела загорелся первый корпус ДонНУЭТ им. Туган-Барановского на улице Щорса. Также повреждены жилые дома на улице Щорса и проспекте Богдана Хмельницкого.

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